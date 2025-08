La Libreria San Paolo dona 50 copie del settimanale "Maria con te" all’Amministrazione di Alanno

Dopo aver visitato lo scorso 11 aprile l’Oratorio della Madonna delle Grazie, il complesso monumentale sito ad Alanno, in occasione della presentazione del suo libro dedicato al giubileo “La Città del Perdono”, Marco Roncalli, pronipote del “Papa Buono” Giovanni XXIII, ha deciso di scrivere a “quattro mani”, unitamente allo storico locale Giovanni Assetta, un articolo che sarà presente sul numero di “Maria con te”, ed. San Paolo, in edicola il prossimo 7 agosto.

Per l’occasione il Direttore Artistico della Libreria San Paolo di Pescara, Antonio Di Giosafat, consegnerà simbolicamente, a nome e per conto delle edizioni paoline, all’interno del punto vendita di Corso Vittorio Emanuele II, unica sede regionale San Paolo, all’Amministrazione Comunale nella persona del Vice Sindaco Fabio Di Domizio, tra l’altro promotore della trasferta ad Alanno di Roncalli, le prime 50 copie del settimanale, che già si preannunciano vendute e altrettante saranno in prenotazione.

A corredare l’articolo sono state minuziosamente scelte, dal Presidente del Circolo Oratorio, Carlo Buccella, fotografie ed immagini che più testimoniano la bellezza e l’unicità dell’oratorio, meta di numerosi visitatori e tesoro apprezzatissimo.

“L’auspicio – intervengono gli organizzatori dell’evento – è quello che grazie a “Maria Con te” molti conoscano questa opera che rappresenta un unicum nel suo genere nel territorio e per tramite di esso riscoprano le bellezze della nostra regione. Il lavoro certosino svolto dal duo Roncalli-Assetta, quest’ultimo tra l’altro già primo cittadino del centro pescarese, siamo certi che darà una nuova linfa vitale e un nuovo respiro, di cui tutti potremmo giovare”.

L’appuntamento è, pertanto, per il 7 agosto alle ore 11 presso la Libreria San Paolo per la consegna e la presentazione di questa importante collaborazione, di certo la prima di una lunga serie.