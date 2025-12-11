Presentazione del libro Dalla Storia al Mito

Lâ€™Auditorium Cerulli â€“ La casa delle arti, in via Francesco Verrotti n. 42 a Pescara, ospiterÃ domani, venerdÃ¬ 12 dicembre, a partire dalle ore 18:30, la presentazione del volume Dalla Storia al Mito â€“ Santi, Eroi, Guerrieri in terra dâ€™Abruzzo.

Per almeno cinque volte, nellâ€™arco di due millenni, lâ€™Abruzzo Ã¨ stato protagonista di imprese che hanno inciso sulla storia dâ€™Italia. In questa regione si sono avvenimenti di carattere militare, politico, sociale e religioso che hanno contribuito in maniera determinante allâ€™evoluzione storica del nostro Paese.

Lâ€™incipit tratto dalla retrocopertina del libro fa percepire chiaramente il contenuto di questâ€™opera, scritta da cinque autori abruzzesi che hanno voluto riconsegnare la giusta dignitÃ e dimensione della nostra regione allâ€™importanza avuta nello sviluppo storico e culturale dellâ€™Italia.

Daniele Astolfi, Angelo De Nicola, Gabriele Di Camillo, Antonio Di Loreto e Aniello Di Maio sono riusciti nellâ€™intento di celebrare le imprese, le gesta e i sacrifici di protagonisti, quali Carlo Dâ€™AngiÃ², Celestino V, Braccio da Montone e altri ancora, che resteranno scolpiti per sempre nella memoria storica nazionale.

Saranno presenti Nicolina Galassi della Drakon edizioni, che ha curato la realizzazione del volume e lo scrittore e poeta Giancarlo Giuliani, autore anche della prefazione.