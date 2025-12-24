Natale di solidarietÃ : estratti i Premi della Lotteria di beneficenza

23 dicembre in un clima di festa Corso Vittorio si Ã¨ enimato con la festa conclusiva delle manifestazioni natalizie orgnaizzate da Gli Amici di Corso Vittorio con il Comune di Pescara . L'arrivo dell 500 ha datoiinizio alla Festa e il Coro Gospel ha incantanto tutti con le sue musiche.
Alle 19 come da protocollo il Presidente dell'Associazione Antonio Di Giosafat, dopo aver letto il verbale redatto per l'estrazione, con l'aiuto di Tommaso un giovanissomo Babbo Natale e alla presenza della Consigliera Comunale, delegata dal Sindaco di Pescara, Avv. Giuseppina Dâ€™Angelo, ha proceduto a declamere il numero dei biglietti estratti assegnandoli ai dieci premi messi n palio.
Questi i biglietti vincenti
Primo Premio Cesto di Corso Vittorio n. Biglietto 1052
Secondo Premio Buono soggirono weekend cittÃ d'arte Italia n. Biglietto 3251
Terzo Premio 10 kg Pasta Rustichella n. Biglietto 0398
Quarto Premio Confezione Regalo Parozzini n. Biglietto 3260
Quinto Premio Confezione I prodotti del Mulino n. Biglietto 0386
Sesto Premio Vino Fattorie Teatine n. Biglietto 0828
Settimo Premio Vino Cantine Lidia e Amato n. Biglietto 3264
Ottavo Premio Vino Cantine n. Biglietto 3265
Nono Premio Confezione olio extravergine di oliva n. Biglietto 0400
Decimo Premio confezione dolciaria Falcone n. Biglietto 4837
il ricavato della vendita dei biglietti Ã¨ stato, al netto delle spese di gestione pratica sostenute, devoluto, mediante due assegni di â‚¬ 1300, 00 (milletrecento/00 euro) cadauno, allâ€™AGBE di Pescara e al Nucleo Volontari di Protezione Civile di San Giovanni Teatino, da sempre vicini alle iniziative proposte dalla scrivente.