Natale di solidarietÃ : estratti i Premi della Lotteria di beneficenza

23 dicembre in un clima di festa Corso Vittorio si Ã¨ enimato con la festa conclusiva delle manifestazioni natalizie orgnaizzate da Gli Amici di Corso Vittorio con il Comune di Pescara . L'arrivo dell 500 ha datoiinizio alla Festa e il Coro Gospel ha incantanto tutti con le sue musiche.

Alle 19 come da protocollo il Presidente dell'Associazione Antonio Di Giosafat, dopo aver letto il verbale redatto per l'estrazione, con l'aiuto di Tommaso un giovanissomo Babbo Natale e alla presenza della Consigliera Comunale, delegata dal Sindaco di Pescara, Avv. Giuseppina Dâ€™Angelo, ha proceduto a declamere il numero dei biglietti estratti assegnandoli ai dieci premi messi n palio.

Questi i biglietti vincenti

Primo Premio Cesto di Corso Vittorio n. Biglietto 1052

Secondo Premio Buono soggirono weekend cittÃ d'arte Italia n. Biglietto 3251

Terzo Premio 10 kg Pasta Rustichella n. Biglietto 0398

Quarto Premio Confezione Regalo Parozzini n. Biglietto 3260

Quinto Premio Confezione I prodotti del Mulino n. Biglietto 0386

Sesto Premio Vino Fattorie Teatine n. Biglietto 0828

Settimo Premio Vino Cantine Lidia e Amato n. Biglietto 3264

Ottavo Premio Vino Cantine n. Biglietto 3265

Nono Premio Confezione olio extravergine di oliva n. Biglietto 0400

Decimo Premio confezione dolciaria Falcone n. Biglietto 4837

il ricavato della vendita dei biglietti Ã¨ stato, al netto delle spese di gestione pratica sostenute, devoluto, mediante due assegni di â‚¬ 1300, 00 (milletrecento/00 euro) cadauno, allâ€™AGBE di Pescara e al Nucleo Volontari di Protezione Civile di San Giovanni Teatino, da sempre vicini alle iniziative proposte dalla scrivente.