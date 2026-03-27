Al Gran Teatro La Fenice di Venezia si celebra la Giornata Internazionale dei Rom e Sinti

Venezia, 7 aprile 2026 â€“ Dopo il successo nei piÃ¹ prestigiosi teatri internazionali, martedÃ¬ 7 aprile 2026, alle ore 10:30, la musica romanÃ¬ approda al Gran Teatro La Fenice di Venezia, uno dei luoghi simbolo della tradizione musicale europea, con uno straordinario concerto ospitato presso le Sale Apollinee.

Protagonisti saranno due artisti di fama internazionale, Gennaro Spinelli, violino solista, e Santino Spinelli, fisarmonica solista, da anni presenti sui piÃ¹ importanti palcoscenici mondiali, dal Teatro alla Scala di Milano al Teatro San Carlo di Napoli, fino alla Carnegie Hall di New York.

Ad accompagnarli, musicisti provenienti da alcune delle piÃ¹ prestigiose istituzioni musicali italiane:

â€¢ Teatro alla Scala di Milano: Eliana Gintoli (violoncello), Omar Lonati (contrabbasso), Sabina Bakholdina (viola)

â€¢ Teatro San Carlo di Napoli: Anna Mechsheryakova (violino), Salvatore Lombardo (violino)

â€¢ Teatro La Fenice di Venezia: Valerio Cassano (violoncello), Marco Scandurra (viola), Fiorenza Barutti (viola)

Partecipa inoltre il violinista e maestro concertatore Marco Bartolini.

Lo spettacolo vedrÃ anche un momento speciale dedicato allâ€™orchestra romanÃ¬ giovanile AKANÃ€, che eseguirÃ lâ€™inno delle comunitÃ romanÃ¨s, simbolo identitario e culturale.

Lâ€™evento, organizzato da UCRI e UNAR nellâ€™ambito della III Settimana della Cultura RomanÃ¬ (RomanÃ¬ Week), rappresenta un progetto etno-sinfonico che unisce repertorio classico e tradizione musicale romanÃ¬, promuovendo attraverso la musica il valore culturale e identitario delle comunitÃ rom e sinti.

Â«La musica Ã¨ un linguaggio universale che supera ogni barriera e costruisce ponti tra culture diverseÂ», ha dichiarato Gennaro Spinelli. Â«Portare la musica romanÃ¬ in un luogo simbolico come il Teatro La Fenice rappresenta un passo importante per il riconoscimento della nostra culturaÂ».

Â«Questo concerto Ã¨ unâ€™occasione per affermare il valore artistico della tradizione romanÃ¬ nel panorama musicale europeoÂ», ha aggiunto Santino Spinelli. Â«Attraverso la musica possiamo promuovere dialogo, rispetto e una nuova consapevolezza culturaleÂ».

Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni nazionali. I saluti istituzionali saranno affidati a Mattia Peradotto, Direttore Generale dellâ€™UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), e a Gennaro Spinelli, Presidente nazionale UCRI (Unione delle ComunitÃ RomanÃ¨s in Italia).

Lâ€™ingresso Ã¨ gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria allâ€™indirizzo: segreteria@ucri.eu