Delegazione AIC Pescara Aternum, 30 anni di storia

La Delegazione Pescara Aternum dellâ€™Accademia Italiana della Cucina, celebra i suoi primi trenta danni dalla costituzione avvenuta nel 1996.
Lâ€™evento si terrÃ presso la sala dei marmi della Provincia di Pescara il 21 aprile alle ore 16. Tanti gi ospiti e le autoritÃ chiamati a partecipare alla manifestazione.
Compiere trenta anni per unâ€™associazione Ã¨ un traguardo importante che il Delegato Giuseppe Di Giovacchino vuole celebrare insieme agli accademici della delegazione e i graditi ospiti.
La cerimonia celebrativa vedrÃ la presenza dei politici amministratori quali: Giorgio De Luca Presidente della Provincia di Pescara, Carlo Masci sindaco di Pescara, Maurizio Adezio Direttore del centro Studi Territoriale AIC, Nicola Dâ€™Auria coordinatore Territoriale AIC.
Molti i relatori della tavola rotonda che parleranno della Delegazione, del territorio abruzzese quale scrigno di tradizioni enogastronomiche da conoscere e preservare.