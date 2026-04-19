Premio Nazionale di Giornalismo e Poesia Il Grande Sorpasso

Tanti gli ospiti e i concorrenti che hanno partecipato al premio del Concorso nazionale letterario, giunto quest’anno alla quarta edizione, il 18 aprile 2026, presso la sala Convegni della Banca delle Generali in via Bovio a Pescara.

La Giuria, presieduta da Vittorina Castellano, scrittrice e autrice di testi teatrali in lingua e dialettali, dopo un’attenta valutazione ha premiato i seguenti autori:

Finalisti articolo di giornale

La dignità del silenzio di Caterina D’Angelo

Il Grande Sorpasso di Assunta Di Basilico Sichetti

Da bruciato, abbattuto, incatenato di Assunta Di Cintio

Il mondo del calcio femminile: Tante luci, tante ombre di Francesca Di Giuseppe

Cinque minuti…tre secondi di Antonio Discenza

L’eleganza in corsa: Il levriero nell’estetica e nella vita di Gabriele D’Annunzio di Erika Gottardi

Oltre la porta chiusa: Il mondo sospeso degli Hikikomori di Annalisa Piermattei

Finalisti Poesia in dialetto

Nu mocciche de vita di Marino Appignani

Lu cavallùcce di Antonio Del Beato Corvi

Nu mare pittore di Assunta Di Cintio

Li nuonne di Annamaria Di Lorenzo

Arrive la staggiòne di Luciana Di Monte

Marcinelle di Ferdinando Giammarini

Lu Patre di Gabriele Ruggieri

Chiòve di Ernesto Russo

Finalisti Poesia in lingua

Gli effetti personali del tuo silenzio di Stefano Baldinu

Stupore di Sandra De Felice

Dove tornano i sogni di Silvio Di Fabio

Ricordando di Antonella Filippone Mezzoprete

Ora che più non torni al mare di Rita Muscardin

Prima che scenda la notte di Alessio Scancella

Sottovoce di Diana Scutti

Un dono per i bambini di Gaza di Stefano Trabucco

Stanchi accordi di Maria Rosa Viglietti

Inoltre, per il lavoro svolto. quale professionista della fotografia è stato assegnato il Premio alla Carriera al Prof. Gino Di Paolo