Premio Nazionale di Giornalismo e Poesia Il Grande Sorpasso

Tanti gli ospiti e i concorrenti che hanno partecipato al premio del Concorso nazionale letterario, giunto quest’anno alla quarta edizione, il 18 aprile 2026, presso la sala Convegni della Banca delle Generali in via Bovio a Pescara.
La Giuria, presieduta da Vittorina Castellano, scrittrice e autrice di testi teatrali in lingua e dialettali, dopo un’attenta valutazione ha premiato i seguenti autori:
- Finalisti articolo di giornale
La dignità del silenzio di Caterina D’Angelo
Il Grande Sorpasso di Assunta Di Basilico Sichetti
Da bruciato, abbattuto, incatenato di Assunta Di Cintio
Il mondo del calcio femminile: Tante luci, tante ombre di Francesca Di Giuseppe
Cinque minuti…tre secondi di Antonio Discenza
L’eleganza in corsa: Il levriero nell’estetica e nella vita di Gabriele D’Annunzio di Erika Gottardi
Oltre la porta chiusa: Il mondo sospeso degli Hikikomori di Annalisa Piermattei
- Finalisti Poesia in dialetto
Nu mocciche de vita di Marino Appignani
Lu cavallùcce di Antonio Del Beato Corvi
Nu mare pittore di Assunta Di Cintio
Li nuonne di Annamaria Di Lorenzo
Arrive la staggiòne di Luciana Di Monte
Marcinelle di Ferdinando Giammarini
Lu Patre di Gabriele Ruggieri
Chiòve di Ernesto Russo
- Finalisti Poesia in lingua
Gli effetti personali del tuo silenzio di Stefano Baldinu
Stupore di Sandra De Felice
Dove tornano i sogni di Silvio Di Fabio
Ricordando di Antonella Filippone Mezzoprete
Ora che più non torni al mare di Rita Muscardin
Prima che scenda la notte di Alessio Scancella
Sottovoce di Diana Scutti
Un dono per i bambini di Gaza di Stefano Trabucco
Stanchi accordi di Maria Rosa Viglietti
Inoltre, per il lavoro svolto. quale professionista della fotografia è stato assegnato il Premio alla Carriera al Prof. Gino Di Paolo