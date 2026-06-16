ANCRI Pescara festeggia i 50 di matrimonio della Presidente

13 giugno 2026, anniversario dei 50 anni di matrimonio della presidente dell'ANCRI Pescara cav. uff. Annamaria Di Rita celebrato il 13.06.1976.

Sono tantissime le ricorrenze istituzionali che vengono festeggiate e l'anniversario dei 50 anni di matrimonio è un evento troppo importante per non essere ricordato.

Troppe poche le coppie che arrivano a celebrare l’importante traguardo dei 50 anni di matrimonio ed è importante e di esempio darne testimonianza.

Un grande evento che, nonostante le tristezze e le difficoltà affrontate nel percorso della vita, ha testimoniato che l'amore e la gioia di essere insieme hanno accompagnato la vita degli sposi.

Per questo la Presidente Anna Maria Di Rita e il suo sposo hanno voluto condividere l’importante ricorrenza.

Le parole del parroco durante la cerimonia sono state molto incisive, ha esortato le giovani coppie a non arrendersi mai prendendo anche ad esempio l’anniversario celebrato che dimostra come il matrimonio può durare anche tutta la vita.

I parenti e gli amici e i soci dell’ANCRI hanno attorniato agli sposi rendendo ancora più speciale il momento celebrativo.

“Gli anni trascorsi insieme non sono stati facili – ha dichiarato la Presidente - si potrebbe raccontare scrivendo non un libro ma un'enciclopedia. È vero che alcune volte la vita ci toglie e colpisce le parti di noi più preziose, ma ricompensa con altro per renderci felici”.

L'evento religioso si è tenuto presso la Chiesa San Giovanni San Benedetto di Pescara.

La Presidente ha ringraziato tutti ed ha espresso il desiderio di rendere pubblico questo evento quale importante esempio di vita vissuta con determinazione e amore.