Premio Internazionale di Poesia e Narrativa Penne Festival delle Arti 2026

La Presidente della Giuria del Premio Internazionale di Poesia e Narrativa Penne Festiva Delle Arti 2026 Vittorina Castellano, a conclusione dei lavori, porge i complimenti a tutti i partecipanti per l'impegno, la passione e la qualitÃ delle opere presentate.

La selezione dei finalisti Ã¨ stata particolarmente impegnativa, a testimonianza dell'alto livello raggiunto da questa edizione del Premio. A tutti gli autori va il sincero apprezzamento per aver condiviso il proprio talento e la propria voce.

Finalisti Sezione Poesia inedita in lingua:

ORA CHE PIÃ™ NON TORNI AL MARE di RITA MUSCARDIN

TRACOTANZA di VITTORIO DI RUOCCO

IL VELO di SONIA PEDROLI

L'AQUILONE di FABIO CARLINI

ROMANZA di PATRIZIA SPLENDIANI

VENERDÃŒ SANTO di PAOLO CASTAGNOLA

IL CORPO TUTTO Ä– PANGEA di NICOLETTA TOSTI

CERCAMI NEL VENTO ANCHE SE NON MI VEDRAI di SANDRA MARINOZZI

DALL'ANIMA UN CANTO DI ANTONELLA FILIPPONE MEZZOPRETI GOMEZ

PIOVE di DIANA SCUTTI

Finalisti Sezione Poesia dialettale inedita:

E' CÃ‚N di DANILA ROSETTI

Ãˆ PRIMAVÄ–RE DI GABRIELE RUGGIERI

L'UTIME BALLE di GABRIELE DI GIORGIO

ECCHEME AMORE di DARIO LAUTERIO

NOVEMBRE di ANTONIO DEL BEATO CORVI

AD AUSCHWITZ LU CORE TE' PAURE di FERDINANDO GIAMMARINI

ANTÃ’ di LUCIANA DI MONTE

ER CIELO DE ROMA di LOREDANA PIACENTINI

Finalisti Sezione Racconto breve inedito:

IL PANE DEI BRIGANTI di FERDINANDO GIAMMARINI

LA LINEA GIALLA di LIDIA MARSILI

SAN MARTINO di ROBERTO GHIDORSI

CANTO DI UN PESCATORE di GIULIO DI DONATO

LA SETE di MARIA LUCIANA DI SILVIO

L'UOMO CHE GUARDAVA IL MARE di RITA MUSCARDIN

LA CRAVATTA DI CORDA di SABRINA TONIN

RITAGLI di ANGELA CAMPARO

Finalisti Sezione Narrativa Edita:

ARTEMISIA INDOMITA di CLAUDIO FALCONE

TENEBRE SU STOCCOLCA di DANIELE ASTOLFI

E POSSO ANCORA PARLARE DI NOI di LUCE BLU

L'ANIMA DELLA CASA AZZURRA di DONATELLA RABITI

LA MOGLIE DEL FASCISTA di ROBERTA DE SANTIS

CONTROVENTO DALL'ALBANIA Aâ€¦ di ERISELD ZENEDI

AMELIA CRAYN, L'UOMO NELLA SENNA. Di LISA VAGNOZZI

EDESIR - L'ESSENZA DELLA VITA di ALESSANDRO CARRANI

VIRGILIA PROTAGONISTA DEL NOVECENTO di MASSIMO CARUGNO

DAFNE di SILVIA DI LORENZO

GLI ULTIMI FIGLI DEL RE di DANIELE DAL BORGO

SULLE VIE DELL'AMORE di NICOLINA D'ORAZIO

Finalisti Sezione Silloge poetica edita:

NEI CIELI DI ODESSA di MARCELLO TAGLIENTE

DOVE IL MARE RESPIRA LE SUE ONDE di RITA MUSCARDIN

LA VERITÃ€ DEI DESERTI di ELISABETTA LIBERATORE

LA ROSA E LE SPINE di ANNA PAGANI

DI TE NE RESTERÃ€ ANCORA di EMANUELE GAMBA

VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI ALL'AMORE di MANUELA DI DALMAZI

DI OMBRA E LUCE di MARA MOTTA

UN MAZZO DI FIORI di MARCO PAVONI

Finalisti Sezione Testo per una canzone:

PREGHIERA DELL'EQUILIBRISTA di GIACOMO MARCHI

ANNÃŒ YE di DANILA ROSETTI

LA GIOSTRE DE LA MUNACHELLE di FERDINANDO GIAMMARINI

Tutti i Finalisti riceveranno a breve comunicazione dalla Segreteria del Premio e dovranno confermare la loro presenza o quella di un delegato, alla Cerimonia di Premiazione del 25 luglio.

Insieme alla premiazione dei poeti e scrittori il Premio, giÃ da alcuni anni, conferisce un riconoscimento alla carriera a persone che si sono sapute far valere nei campi economici ed artistici del territorio. Questâ€™anno il riconoscimento, per celebrare lâ€™impegno, la competenza e la passione, sarÃ conferito per la Carriera a Ortensio Zecchino e per la Cultura a Michela De Amicis.