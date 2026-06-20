Premio Internazionale di Poesia e Narrativa Penne Festival delle Arti 2026

La Presidente della Giuria del Premio Internazionale di Poesia e Narrativa Penne Festiva Delle Arti 2026 Vittorina Castellano, a conclusione dei lavori, porge i complimenti a tutti i partecipanti per l'impegno, la passione e la qualitÃ delle opere presentate.
La selezione dei finalisti Ã¨ stata particolarmente impegnativa, a testimonianza dell'alto livello raggiunto da questa edizione del Premio. A tutti gli autori va il sincero apprezzamento per aver condiviso il proprio talento e la propria voce.
Finalisti Sezione Poesia inedita in lingua:
ORA CHE PIÃ™ NON TORNI AL MARE di RITA MUSCARDIN
TRACOTANZA di VITTORIO DI RUOCCO
IL VELO di SONIA PEDROLI
L'AQUILONE di FABIO CARLINI
ROMANZA di PATRIZIA SPLENDIANI
VENERDÃŒ SANTO di PAOLO CASTAGNOLA
IL CORPO TUTTO Ä– PANGEA di NICOLETTA TOSTI
CERCAMI NEL VENTO ANCHE SE NON MI VEDRAI di SANDRA MARINOZZI
DALL'ANIMA UN CANTO DI ANTONELLA FILIPPONE MEZZOPRETI GOMEZ
PIOVE di DIANA SCUTTI
Finalisti Sezione Poesia dialettale inedita:
E' CÃ‚N di DANILA ROSETTI
Ãˆ PRIMAVÄ–RE DI GABRIELE RUGGIERI
L'UTIME BALLE di GABRIELE DI GIORGIO
ECCHEME AMORE di DARIO LAUTERIO
NOVEMBRE di ANTONIO DEL BEATO CORVI
AD AUSCHWITZ LU CORE TE' PAURE di FERDINANDO GIAMMARINI
ANTÃ’ di LUCIANA DI MONTE
ER CIELO DE ROMA di LOREDANA PIACENTINI
Finalisti Sezione Racconto breve inedito:
IL PANE DEI BRIGANTI di FERDINANDO GIAMMARINI
LA LINEA GIALLA di LIDIA MARSILI
SAN MARTINO di ROBERTO GHIDORSI
CANTO DI UN PESCATORE di GIULIO DI DONATO
LA SETE di MARIA LUCIANA DI SILVIO
L'UOMO CHE GUARDAVA IL MARE di RITA MUSCARDIN
LA CRAVATTA DI CORDA di SABRINA TONIN
RITAGLI di ANGELA CAMPARO
Finalisti Sezione Narrativa Edita:
ARTEMISIA INDOMITA di CLAUDIO FALCONE
TENEBRE SU STOCCOLCA di DANIELE ASTOLFI
E POSSO ANCORA PARLARE DI NOI di LUCE BLU
L'ANIMA DELLA CASA AZZURRA di DONATELLA RABITI
LA MOGLIE DEL FASCISTA di ROBERTA DE SANTIS
CONTROVENTO DALL'ALBANIA Aâ€¦ di ERISELD ZENEDI
AMELIA CRAYN, L'UOMO NELLA SENNA. Di LISA VAGNOZZI
EDESIR - L'ESSENZA DELLA VITA di ALESSANDRO CARRANI
VIRGILIA PROTAGONISTA DEL NOVECENTO di MASSIMO CARUGNO
DAFNE di SILVIA DI LORENZO
GLI ULTIMI FIGLI DEL RE di DANIELE DAL BORGO
SULLE VIE DELL'AMORE di NICOLINA D'ORAZIO
Finalisti Sezione Silloge poetica edita:
NEI CIELI DI ODESSA di MARCELLO TAGLIENTE
DOVE IL MARE RESPIRA LE SUE ONDE di RITA MUSCARDIN
LA VERITÃ€ DEI DESERTI di ELISABETTA LIBERATORE
LA ROSA E LE SPINE di ANNA PAGANI
DI TE NE RESTERÃ€ ANCORA di EMANUELE GAMBA
VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI ALL'AMORE di MANUELA DI DALMAZI
DI OMBRA E LUCE di MARA MOTTA
UN MAZZO DI FIORI di MARCO PAVONI
Finalisti Sezione Testo per una canzone:
PREGHIERA DELL'EQUILIBRISTA di GIACOMO MARCHI
ANNÃŒ YE di DANILA ROSETTI
LA GIOSTRE DE LA MUNACHELLE di FERDINANDO GIAMMARINI
Tutti i Finalisti riceveranno a breve comunicazione dalla Segreteria del Premio e dovranno confermare la loro presenza o quella di un delegato, alla Cerimonia di Premiazione del 25 luglio.
Insieme alla premiazione dei poeti e scrittori il Premio, giÃ da alcuni anni, conferisce un riconoscimento alla carriera a persone che si sono sapute far valere nei campi economici ed artistici del territorio. Questâ€™anno il riconoscimento, per celebrare lâ€™impegno, la competenza e la passione, sarÃ conferito per la Carriera a Ortensio Zecchino e per la Cultura a Michela De Amicis.