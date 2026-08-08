Tra musica, danza, radici ed eccellenze

Torrevecchia Teatina si appresta a vivere un appuntamento straordinario che intreccia cultura, tradizione, arte ed impegno civile. Martedì 11 agosto, alle ore 21:00, la splendida cornice del Chiostro di Palazzo Valignani farà da teatro alla manifestazione "Anima e Core", ideata e promossa dall'Associazione “Cuochi e Friends” con il prezioso patrocinio del Comune di Torrevecchia Teatina.

​La serata si presenta come una vera e propria celebrazione dell'identità locale. Valorizzare la propria terra significa prima di tutto riconoscerne e custodirne le innumerevoli ricchezze: dai paesaggi che ne disegnano il profilo, al patrimonio storico e culturale, a momenti di solidarietà e aiuti verso il prossimo, fino all'inestimabile tradizione enogastronomica che rappresenta il cuore culinario del territorio. Tutto nasce con l'intento di omaggiare proprio chi si dedica con passione alla promozione di queste eccellenze, rendendo la comunità un luogo più ricco di bellezza e di senso di appartenenza.

​A guidare il pubblico in questo viaggio tra memoria ed emozione sarà Antonio Di Giosafat, che condurrà la serata. La colonna sonora dell'evento renderà omaggio a una delle tradizioni musicali più amate al mondo: il pianista Lindo Terrenzo e il soprano Lidia Conte interpreteranno infatti le arie più belle e suggestive del repertorio classico napoletano, alternando virtuosismo e pathos.

​Ad arricchire ulteriormente il programma visivo e culturale dell'evento ci sarà la presenza straordinaria del gruppo danze dell'associazione culturale "Theate Nostra" di Chieti.

​Momento centrale e carico di significato sarà la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio alla Bontà "Leo Sant'Angelo". Il riconoscimento intende accendere i riflettori sull'altruismo e sull'impegno profuso da chi opera quotidianamente per il bene collettivo. Premiare la bontà significa valorizzare chi con gesti concreti, attenzione al sociale e amore per il proprio paese contribuisce alla crescita umana e culturale della propria terra, dimostrando che il legame con le proprie radici è la risorsa più preziosa per costruire il futuro.

“L’evento – commentano gli organizzatori – rientra appieno nelle attività precipue della nostra associazione: organizziamo annualmente 2/3 pranzi comunitari per raccogliere fondi da donare IN TOTO alle realtà cittadine che si impegnano per il territorio e, poi, ridoniamo al paese momenti come questo”.

Il premio Leo Santangelo, a memoria del giovane concittadino che tanto si prodigò per aiutare le persone bisognose e quanti necessitavano del suo ausilio, è giunto quest’anno alla sua terza edizione.