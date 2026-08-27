Il jazz del Conservatorio di Pescara in Piazza Salotto: la Big Band e Mike Applebaum presentano “Jazz from Stage and Screen”

PESCARA – Lunedì 31 agosto 2026, alle ore 21:00, Piazza Salotto (Piazza della Rinascita) ospiterà il concerto “Jazz from Stage and Screen”, un appuntamento ad ingresso gratuito inserito nel programma dell'ottava edizione del Festival Dannunziano 2026. L'evento, promosso dalla Fondazione C.R.E.A. e dal Comune di

Pescara, vedrà sul palco la Conspe Big Band, l'orchestra jazz del Conservatorio di Musica Luisa D’Annunzio, diretta per l'occasione dal trombettista e direttore d'orchestra statunitense Mike Applebaum.

Unendo sul palco l'entusiasmo dei giovani talenti del Dipartimento di musica jazz del Conservatorio di Pescara e l'esperienza internazionale del Maestro Applebaum, la serata proporrà un percorso musicale aperto a tutta la cittadinanza, incentrato sui grandi classici nati per il musical, il teatro e il grande

schermo. Il pubblico potrà ascoltare celebri temi di Broadway e colonne sonore cinematografiche storiche, reinterpretate attraverso l'energia e i colori tipici della big band, muovendosi tra lo swing tradizionale e arrangiamenti più contemporanei.

Per condividere questo momento di grande musica dal vivo nel centro della città, sono aperte le prenotazioni sul sito della Fondazione C.R.E.A.