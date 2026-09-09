Istituto Alberghiero Pescara, cerimonia Inaugurazione nuovo anno scolastico

“L’anno scolastico 2026-2027 segna ufficialmente il passaggio storico dell’Istituto Alberghiero da scuola professionale a Istituto di Istruzione Superiore con il Liceo del Made in Italy – Curvatura del Gusto e l’Istituto tecnico quadriennale di Marketing turistico e comunicazione, due indirizzi nuovi, pioneristici, che ci consentono di unire la didattica della concretezza e della formazione aziendale all’approfondimento culturale tipica di un Liceo. Il tutto senza perdere di vista la nostra mission: la formazione di professionisti dell’eccellenza nell’enogastronomia, nell’accoglienza, nella ricezione turistica e alberghiera”. Lo ha detto la dirigente dell’Istituto Alberghiero ISS ‘De Cecco’ di Pescara, Alessandra Di Pietro che stamane, come da tradizione, ha accolto le 10 classi prime, studenti e famiglie, con la festa al Campus del Gusto, nella sede centrale di via dei Sabini.

Presenti, oltre il Corpo docente, lo staff amministrativo e ATA della scuola con il Dirigente DSGA Antonio Valiante, a dare il benvenuto ai neo-iscritti, con le Istituzioni e le Associazioni del territorio che da sempre collaborano con il ‘De Cecco’ nell’organizzazione delle attività durante l’anno scolastico. Tra gli altri l’onorevole Guerino Testa, il Presidente della Provincia di Pescara Giorgio De Luca, il sindaco Carlo Masci, il prefetto emerito Vincenzo D’Antuono, il consigliere comunale Giuseppina D’Angelo, il Presidente del Tribunale Ecclesiastico Abruzzo e Molise Don Antonio De Grandis – vicepreside della scuola, l’Arma dei Carabinieri con il Generale Baldassarre Daidone, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Bartolomeo Scalabrino e il colonnello Matteo Guerra delegato per il reparto aereonavale delle Fiamme Gialle, la Capitaneria di Porto con il Capitano di Fregata Cosimo Rotolo, il Comandante dei Carabinieri Stefano Ranalletta, l’Associazione Arma Aeronautica con il Colonnello Bartolomeo Di Pinto, la Garante dell’Infanzia Alessandra De Febis e la Garante dei Detenuti Monia Scalera, l’ANIAC con Tommaso Rutolo, l’Associazione Volontari senza Frontiere con Antonio De Simone, l’ANCRI e il Presidente Annamaria Di Rita, la Protezione civile di San Giovanni Teatino con Mara Feragalli, Gabriella Lentilucci per l’ANNPE, Claudia Di Pasquale per l’AGE, la Fidapa Pescara con Simonetta Paolini, Rosaria Morra per il FAI, l’Associazione culturale Romanì di Santino Spinelli, la FIAVET di Annalisa De Luca, l’Accademia della Cucina con Giuseppe Di Giovacchino, l’Associazione Cuochi di Carlo Auriti, Lady Chef di Enza Liberati e Giovanna De Vincentiis, l’Associazione Giovani Cuochi di Stefano Tommasetti, l’AIBA di Francesco Marchesani, AMIRA di Alvaro Fantini, Donne del Vino, l’ABI, il Consorzio Olio dop di Silvano Ferri, i Sommelier del Caffè di Leandro Fedele, il CSV di Casto Di Bonaventura, la Caritas con Corrado De Dominicis, l’Associazione Cattolica con Roberto Padovano, Antonio Di Giosafat e Nicola Russo per le edizioni Paoline, l’ANFAS di Maria Pia Di Sabatino, la Comunità di Sant’Egidio di Roberta Casalini, Radio Speranza di Davide De Amicis, l’Associazione Oltre il Tango di Mimmo Di Marcantonio, Diversuguali di Gianna Camplone, la LILT di Marco Lombardo, l’ADMO di Mara Iannacone, la Fidas con Renata Di Iorio. Presenti ancora l’ex dirigente scolastica Teresa Ascione, i rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto Maria Vaccaro e Antonio Consalvi e don Amadeo che ha impartito la benedizione ai ragazzi.

“Oggi per le nostre matricole inizia un percorso di crescita tra valori alti di civiltà e cultura – ha detto la dirigente Di Pietro -: il ‘De Cecco’ è una scuola, ma è soprattutto una comunità fatta di tanti soggetti che lavorano all’unisono, e sono onorata che oggi a porgere il benvenuto ci siano anche le Istituzioni che testimoniano con la loro presenza la partecipazione interessata alla vita della scuola”. “Aprire l’anno scolastico con 10 nuove classi prime è il primo successo che celebriamo – ha detto il Presidente della Provincia De Luca -: la scuola è fatta di alunni, di comunità, di edilizia scolastica, e dobbiamo investirci perchè quando c’è crescita scolastica, c’è una maggiore collaborazione tra istituzioni, collegio docenti e la scuola stessa. E noi investiremo affinchè l’Istituto ‘De Cecco’ sia più bello, più efficiente, vogliamo realizzare un convitto di proprietà provinciale per ridurre i costi e far star meglio i ragazzi”. Dopo gli auguri del sindaco Masci, il saluto dell’onorevole Testa: “L’Istituto Alberghiero di Pescara è una grande famiglia, è una scuola dove c’è tanta competenza., tanta innovazione, tanta voglia di fare e tanta concretezza, è una scuola che forma e dà le possibilità sia durante che al termine e del ciclo scolastico di entrare nel mondo del lavoro che vi aspetta a braccia aperte. Il mondo dell’ospitalità, della ristorazione e dell’accoglienza ha bisogno di donne e uomini preparati, qui si apre lo scenario del vostro futuro. Il ‘De Cecco’ è una scuola che durante l’anno mette in campo tante esperienze lavorative, laboratori concreti, e tutto nasce perchè c’è una squadra affiatata, con una dirigente che è la punta di diamante, un corpo docente di primissimo livello, e un gruppo che vi sostiene. Questa sarà da oggi la vostra seconda famiglia e confermo la totale disponibilità delle Istituzioni a collaborare, organizzando nuovi momenti di crescita e di formazione, come accaduto lo scorso anno scolastico con la visita del Ministro Lollobrigida”.

“Vorrei raccontare alle matricole cos’è la nostra scuola – ha aggiunto la dirigente Di Pietro - che investe sull’innovazione, oggi una parola diventata centrale nel lessico comune. Per noi significa guardare avanti, creare ambienti di apprendimento innovativi, già nella sede di via Italica ci sono le aule 4.0 con pannelli tematici e QR Code, come i laboratori green per le professioni del futuro. La nostra è una scuola che vive con il territorio, che interagisce costantemente con il sistema produttivo e con le associazioni di settore. Noi siamo una scuola che ha una forte dimensione internazionale, realizziamo progetti Erasmus: nel primo anno vi preparerete con le competenze linguistiche, già dal prossimo anno comincerete ad approfondire cosa significa essere cittadini europei, organizziamo stage all’estero siamo una scuola accreditata in cui la mobilità internazionale è un dato acquisito e assodato. Poi l’inclusività, tra voi ci sono ragazzi stranieri, appena arrivati in Italia senza competenze linguistiche, noi lavoriamo per far loro acquisire le competenze linguistiche in italiano per metterli alla pari e consentire loro di cominciare a lavorare sui temi più tecnici della nostra formazione. Ma soprattutto oggi per la prima volta inauguriamo ufficialmente due nuovi indirizzi: il Liceo del Made in Italy-Curvatura del giusto e l’istituto quadriennale Tecnico di Marketing turistico e territoriale, con i nuovi indirizzi ci trasformiamo da istituto professionale alberghiero e di accoglienza ed enogastronomia a istituto di istruzione superiore, ma resta centrale la formazione gastronomica che è la nostra storia, i nuovi indirizzi ampliano le opportunità di formazione e occupazione, rispondono a una richiesta delle famiglie, quella di mettere insieme la cultura del Liceo con la concretezza delle prospettive occupazionali. Con il Liceo del Made in Italy formeremo gli ambasciatori delle eccellenze italiane nel mondo nell’ambito del gusto, i comunicatori e gli interpreti dei nostri brand vincenti; gli studenti dell’Istituto tecnico sono il futuro dell’Enogastronomia e i protagonisti dell’innovazione nel settore del turismo, i pionieri dell’uso dell’Intelligenza artificiale sul campo”.