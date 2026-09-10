22 e 23 ottobre: tredicesima edizione del Festival Nazionale dell'Innovazione all'Aurum di Pescara

Pescara, 10 settembre 2026 – Si è tenuta oggi, nella Sala Giunta del Comune di Pescara, la conferenza stampa di presentazione di InnovAzioni 2026, il Festival nazionale dell'Innovazione promosso da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico – in partnership con Fondazione Pescarabruzzo e con il patrocinio del Comune di Pescara – in programma il 22 e 23 ottobre all'Aurum di Pescara.

Giunto alla sua XIII edizione, InnovAzioni torna con un programma dedicato ai grandi cambiamenti che stanno attraversando il mondo produttivo e la società, scegliendo come tema dell'edizione "Impresa intelligente: AI Agents e nuovi modelli decisionali".

Due giornate di confronto tra imprenditori, manager, startup, giovani, istituzioni, università ed esperti, per interrogarsi su come l'Intelligenza Artificiale e, in particolare, gli AI Agents stiano cambiando l'organizzazione delle imprese, i processi decisionali e la capacità di creare valore.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti, per Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Lorenzo Dattoli – Presidente, Massimo Cesarino - Presidente della Sezione Servizi Innovativi - Massimo Pomilio, Presidente Piccola Industria, Luigi Di Giosaffatte - Direttore Generale, assieme a Lino Olivastri - consigliere di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Carlo Masci - Sindaco di Pescara, e Danilo Ialonardi, gestore Imprese di Crédit Agricole Itali

Lorenzo Dattoli: "innovare è una necessità competitiva, ma anche una scelta culturale"

"Innovazioni nasce dalla consapevolezza che oggi innovare non significa semplicemente adottare una nuova tecnologia, ma ripensare il modo stesso in cui facciamo impresa, prendiamo decisioni e costruiamo il futuro – ha dichiarato Lorenzo Dattoli, Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.

I dati ci dicono con chiarezza quanto questa trasformazione sia già in corso: nel 2025 l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle imprese italiane con almeno dieci addetti è raddoppiato in un solo anno, passando dall'8,2% al 16,4%. Un'accelerazione importante che, tuttavia, ci ricorda anche quanto resti ancora da fare, soprattutto per accompagnare le PMI nell'accesso alle competenze, agli strumenti e alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

È proprio questo il senso di InnovAzioni: creare un luogo nel quale l'innovazione possa essere raccontata, condivisa e soprattutto resa accessibile, mettendo in relazione chi sviluppa nuove idee con chi può trasformarle in crescita, competitività e occupazione.

Per noi l'innovazione non è un tema riservato a pochi o alle grandi imprese. È una sfida che riguarda l'intero sistema produttivo e che deve coinvolgere territori, istituzioni, università, scuole e giovani. Innovazioni è nato per favorire questa contaminazione e, dopo tredici edizioni, continua a rappresentare uno spazio concreto nel quale le idee incontrano le imprese e possono diventare progetti, collaborazioni e nuove opportunità

CAMPIONI DI INNOVAZIONI: CANDIDATURE APERTE FINO AL 30 SETTEMBRE

Uno dei momenti centrali della XIII edizione sarà il contest nazionale "Campioni di Innovazioni", rivolto a PMI, startup e spin-off universitari di tutta Italia che abbiano sviluppato, negli ultimi ventiquattro mesi, progetti innovativi di prodotto, processo o organizzazione.

Le candidature sono gratuite e potranno essere presentate fino al 30 settembre 2026.

Saranno selezionati venti progetti finalisti, chiamati a salire sul palco dell'Aurum giovedì 22 ottobre per raccontare la propria innovazione in uno speech di cinque minuti davanti a una platea composta da imprenditori, manager, investitori, rappresentanti delle istituzioni ed esperti.

Il contest assegnerà riconoscimenti alle migliori PMI e startup, oltre ai premi speciali Campione di InnovAzioni WEB e InnovAzioni Rock. I vincitori riceveranno l'iconica Spirale dell'Innovazione e avranno ulteriori occasioni di visibilità e relazione.

Nel corso delle sue precedenti edizioni, il Contest ha dato voce a centinaia di progetti innovativi, diventando uno spazio di incontro tra esperienze imprenditoriali emergenti, imprese consolidate e nuovi talenti.

"Campioni di InnovAzioni rappresenta uno degli strumenti più concreti attraverso i quali il Festival mette in pratica la propria missione – ha dichiarato Luigi Di Giosaffatte, Direttore Generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.

Il Contest offre alle imprese innovative la possibilità di raccontarsi, confrontarsi e trovare nuovi interlocutori. Non è soltanto una competizione, ma un'occasione di apertura e di relazione, nella quale PMI, startup e spin-off universitari possono entrare in contatto con imprese, investitori e istituzioni.

Quest'anno vogliamo rafforzare ulteriormente questa dimensione di ecosistema. Accanto al Contest nazionale, infatti, abbiamo scelto di coinvolgere in maniera diretta anche il mondo degli ITS Academy, introducendo il nuovo Premio ITS Abruzzo – Innovazioni, valorizzando le idee, la progettualità e le capacità dei giovani che si stanno preparando a entrare nelle nostre aziende

DEBUTTA IL PREMIO "ITS ABRUZZO – INNOVAZIONI"

Tra le principali novità dell'edizione 2026 figura, infatti, il Premio "ITS Abruzzo – InnovAzioni", dedicato agli studenti e ai neo diplomati degli ITS Academy della regione Abruzzo.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare competenze tecniche, progettualità e cultura dell'innovazione, rafforzando il collegamento tra il sistema formativo e il mondo delle imprese.

Potranno partecipare studenti iscritti agli ITS Academy e diplomati da non oltre dodici mesi, presentando progetti originali in alcuni settori strategici per lo sviluppo economico e tecnologico del territorio.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 25 settembre 2026.

I progetti saranno valutati sulla base di criteri che riguardano innovatività, fattibilità tecnica, sostenibilità economica e ambientale, multidisciplinarità e capacità espositiva.

Il progetto vincitore sarà protagonista della giornata conclusiva del Fes

INNOVATION HACKATHON: NONA EDIZIONE DELLA MARATONA DI IDEE TRA UNIVERSITARI E IMPRESE

Torna anche l'Innovation Hackathon, giunto alla sua nona edizione. Studenti universitari e dottorandi provenienti da Atenei italiani saranno chiamati a lavorare in team multidisciplinari, affiancati da mentor e professionisti, per affrontare sfide e casi aziendali reali proposti dalle imprese.

Un'esperienza intensa di open Innovation nella quale sessanta giovani potranno mettere alla prova competenze, creatività e capacità di lavorare in gruppo, confrontandosi direttamente con esigenze concrete del sistema produttivo.

"Nelle prime otto edizioni abbiamo coinvolto ventiquattro aziende e 576 studenti universitari provenienti da oltre 10 atenei, consolidando un percorso di crescita che ha accompagnato lo sviluppo del territorio. L'Innovation Hackathon rappresenta una delle espressioni più autentiche della filosofia dell'evento – ha sottolineato Lino Olivastri, consigliere di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. È nato dalla volontà di mettere attorno allo stesso tavolo giovani, università e imprese, non per parlare semplicemente di innovazione ma per sperimentarla concretamente.

L'Innovation Hackathon è, in fondo, una palestra di futuro: un luogo nel quale si impara a lavorare insieme, a trasformare un problema in un'opportunità e a capire quanto il talento possa generare valore quando incontra l'impresa

SERVIZI INNOVATIVI E NUOVE TECNOLOGIE AL CENTRO DEL CAMBIAMENTO

Massimo Cesarino, Presidente della Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, ha evidenziato il ruolo dei servizi e delle competenze tecnologiche nella trasformazione delle imprese:

"Innovazioni rappresenta un appuntamento nel quale le imprese possono confrontarsi con ciò che sta accadendo oggi, ma soprattutto con ciò che cambierà il modo di lavorare e di fare impresa nei prossimi anni.

I servizi innovativi sono sempre più determinanti nei percorsi di trasformazione delle aziende: dall'Intelligenza Artificiale alla cybersecurity, dai dati al cloud, dalla formazione alle nuove competenze.

Il tema degli AI Agents ci porta a riflettere su un passaggio ulteriore: non solo tecnologie che supportano le persone, ma sistemi capaci di interagire con processi, dati e organizzazioni. Una trasformazione che richiede consapevolezza, competenze e capacità di governare il cambiamento.

Innovazioni vuole essere anche questo: uno spazio nel quale le imprese possano comprendere le opportunità, confrontarsi con chi sta già sperimentando e costruire nuove relazioni".

L'ANTEPRIMA DEGLI INNOVATION SPEAKERS HA UN TAGLIO INTERNAZIONALE

Massimo Pomilio, Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, ha presentato i primi protagonisti annunciati per i talk di Innovazioni 2026:

"I primi speaker annunciati raccontano bene l'ambizione di Innovazioni: offrire alle imprese punti di vista autorevoli e competenze diverse per comprendere le grandi trasformazioni in corso.

Avremo Leonardo D'Onofrio, Founder e CEO di eGroup, che affronterà il legame tra Intelligenza Artificiale, nuove generazioni e opportunità per le piccole imprese e Donatella Proto, Direttore Generale della Direzione per le nuove tecnologie abilitanti del MIMIT, con il contributo delle istituzioni sui grandi processi di innovazione tecnologica.

Con Marco Giorgino, Professore Ordinario del Politecnico di Milano e Direttore Scientifico dell'Osservatorio Fintech & Insurtech, approfondiremo i cambiamenti nei mercati finanziari e nella governance. Fabrice Le Saché, Vicepresidente del MEDEF e Andrea Savi di Janus Henderson Investors porteranno una prospettiva internazionale sulla competitività, gli AI Agents e la sfida degli investimenti. Arricchiranno inoltre il programma Valentina Buttaroni di Microsoft e Matteo Borsa di Canva Italia, con un focus sulle opportunità dell'Intelligenza Artificiale per imprese e organizzazioni. La dimensione internazionale sarà rafforzata dalla partecipazione delle delegazioni di Francia e Libano, con la presenza di Albert Aoun, Presidente del Lebanese Italian Business Council. Atteso anche Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria.

È proprio attraverso il confronto tra competenze, esperienze e prospettive diverse che vogliamo mettere le nostre PMI di fronte alle grandi domande del presente, offrendo loro strumenti e visioni per trasformare l'innovazione in competitività".

PESCARA ACCOGLIE INNOVAZIONI2026

Il Sindaco di Pescara Carlo Masci ha sottolineato:" Innovare significa avere la capacità di immaginare oggi ciò che può diventare realtà domani. È con questo spirito che Pescara accoglie ancora una volta "InnovAzioni", un appuntamento che negli anni ha saputo conquistare autorevolezza e diventare un punto di riferimento per chi investe nelle idee, nella ricerca e nella crescita del nostro territorio. A Confindustria Medio Adriatico e al presidente Dattoli va il mio ringraziamento per aver costruito e fatto crescere un'iniziativa capace di avvicinare mondi diversi, favorendo il confronto tra imprese, università, istituzioni e nuove generazioni. È una collaborazione che come Amministrazione portiamo avanti con convinzione, nella consapevolezza che la competitività di un territorio dipenda sempre di più dalla capacità di creare connessioni, valorizzare le competenze e offrire opportunità a chi ha idee e voglia di mettersi in gioco. Pescara vuole essere parte attiva di questo percorso: una città nella quale sperimentare, investire e trasformare il talento in impresa e occupazione. Mi auguro quindi che anche questa edizione possa essere il punto di partenza per nuove collaborazioni e nuovi progetti, perché dalle idee di oggi possono nascere le imprese, il lavoro e le opportunità di domani. È questa la direzione nella quale vogliamo continuare a far crescere Pescara: una città moderna, competitiva e capace di anticipare il futuro"

UN ECOSISTEMA CHE METTE IN RELAZIONE IMPRESE, TALENTI E IDEE

Con il Contest nazionale Campioni di Innovazioni, la IX edizione dell'Innovation Hackathon, il nuovo Premio ITS Abruzzo – InnovAzioni e un programma di incontri dedicato alle grandi trasformazioni tecnologiche e organizzative, InnovAzioni 2026 conferma la propria vocazione a costruire un ecosistema aperto.

Un luogo nel quale imprese, startup, università, ITS, giovani talenti, istituzioni e investitori possono incontrarsi, condividere esperienze e generare nuove opportunità.

L'edizione 2026, che abbiamo intitolato "Oltre il prompt" si concentrerà in particolare sul passaggio verso l'impresa intelligente, chiamata a confrontarsi con l'evoluzione dell'Intelligenza Artificiale e con nuovi modelli decisionali nei quali persone, dati e sistemi intelligenti saranno sempre più interconnessi.

InnovAzioni 2026 si svolgerà il 22 e 23 ottobre all’Aurum di Pescara.

Tutte le informazioni, i bandi e i regolamenti sono disponibili sul sito ufficiale: www.innovazioni.camp.

Come ogni anno, InnovAzioni è il risultato di un importante gioco di squadra, che vede coinvolti prestigiosi partner nella realizzazione di un grande evento, in primis la Fondazione Pescarabruzzo, partner dell'iniziativa. Il progetto gode del Patrocinio di: Comune di Pescara, Camera di Commercio Chieti Pescara, Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, FIRA, Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, Ingenium European University, Università degli Studi di Teramo, dell'Università degli Studi dell'Aquila, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, RetImpresa, con il contributo scientifico degli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano e con la collaborazione di Luiss e Innovalley nonché della Sezione Servizi Innovativi e del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. in partnership con la Fondazione Pescarabruzzo. Media partners saranno Il Centro – Quotidiano d'Abruzzo, Rete8, Radio Delta1, Radio ISAV, Economy Group e The Italian Version. Innovazioni è un format diventato di successo grazie anche alla stretta collaborazione con le aziende del territorio e le multinazionali che credono nel valore del fare impresa unendo creatività, valori ed economia. Ringraziamo le aziende che hanno già scelto di diventare sponsor dell'evento 2026: Audi Pasquarelli Auto e Crédit Agricole Italia in qualità di main sponsor assieme ai golden sponsor ERA Group, Gi group, Selmec, il silver sponsor Profili Aziendali, il bronze sponsor Cericola S.r.l. e i partner Business121, Cantina Marramiero, Coesum e Secretel Digital Communication.