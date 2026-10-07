Incontro su ‘Cultura e Legalità’ con il maestro Santino Spinelli all’Istituto Alberghiero di Pescara

“‘Samudaripen’ significa tutti morti, in lingua Romanì significa sterminio, l’eccidio di almeno 500 mila persone di etnia rom e sinti da parte dei nazisti. Molti erano bambini, e la forbice tra ricostruzione e realtà ci dice che le vittime sono state fino a 2milioni di rom, un numero che non conosceremo mai con esattezza perché non c’è stato un censimento prima della strage. Sappiamo che in Croazia vivevamo 30mila rom, con 6mila bambini uccisi con l’arma bianca, accoltellati, l’unica colpa la loro etnia, perché la diversità razziale andava annientata. Ecco perché oggi dobbiamo ribellarci quando qualcuno osa ancora parlare e proporre una diversità: tra rom, italiani, europei in generale, possono essere diverse le culture, le tradizioni, ma apparteniamo tutti a un solo genere, quello umano, e tutti meritiamo lo stesso rispetto. Per il nazifascismo erano tutti zingari, e noi da 36 anni, quotidianamente cerchiamo di affermare la dignità del popolo rom”. Sono le parole con cui il maestro Santino Spinelli, Commendatore della Repubblica Italiana, docente Universitario, Portavoce nazionale dell’UCRI, scrittore e rappresentante Rom nel Consiglio d’Europa e divulgatore della cultura Romanì nel mondo, da sempre in prima linea nella promozione della pace e del dialogo interculturale, ha caratterizzato stamane l’incontro ‘Cultura e Legalità – Pillole di Storia in memoria del Samudaripen’ promosso dall’Istituto Alberghiero. Presenti all’evento il dottor Mario Paolucci – Direttore IRPPS – CNR; il dottor Sandro Turcio dell’IRPPS – CNR; Tiziana Venditti in rappresentanza dell’Ufficio scolastico provinciale; Don Antonio De Grandis, Presidente del Tribunale Ecclesiastico regionale Abruzzo e Molise e dell’Osservatorio Giuridico della Conferenza Episcopale Italiana; la professoressa Rosa De Fabritiis e Giampiero Santilli, referenti dei progetti di legalità

“La giornata odierna vuole proporre ai nostri studenti una riflessione storica su quello che è stato e ha rappresentato il Samudaripen – ha detto la dirigente Di Pietro -, un genocidio rimosso, dimenticato dai libri di storia, già nel processo di Norimberga, dei cittadini di etnia rom nei campi di concentramento nazisti. La riflessione storica significa interrogarsi, cercare di capire, sulle ragioni storiche del genocidio, dell’odio razziale seminato dal nazismo, e la facilità con cui fu accolto dalle popolazioni, nella prima metà del Novecento. La storia dunque come fondamento della conoscenza che è il primo baluardo contro il razzismo e la discriminazione, frutto di ignoranza e inconsapevolezza, è un momento forte di legalità, di cittadinanza attiva, riaffermiamo il valore costituzionale, laico, cristiano, che è il valore di ogni persona, che sono i diritti umani, il diritto al rispetto sono diritti naturali, esistono a prescindere. Oggi diciamo che l’impegno di ciascuno di noi è rifiutare ogni pregiudizio, ogni idea di non rispetto, di sopraffazione verso gli altri. Come scuola e come comunità educante abbiamo il dovere di sostenere politiche pubbliche, percorsi di scolarizzazione della minoranza romanì, così come le Istituzioni hanno il compito di favorire percorsi di accesso abitativo, alle case, andando oltre le abitazioni dei campi che sono ghettizzazioni, e favorire percorsi di inserimento lavorativo”. Il Direttore del IRPPS-CNR Mario Paolucci ha illustrato ai ragazzi l’attività specifica del CNR, “che è la casa della ricerca, anche ricerca storica che serve per non ripetere gli errori del passato, ma anche per capire come siamo arrivati al nostro oggi, cercando di stabilire la verità, i fatti, l’organizzazione sociale, noi siamo il cardine di contatto con le strutture di ricerca europee”. I saluti istituzionali sono stati affidati alla referente dell’USP Venditti, per poi lasciare spazio al maestro Santino Spinelli: “I rom durante la seconda guerra mondiale, andavano perseguitati per arrivare alla soluzione finale: l’annientamento. I miei nonni, con mio padre bambino, furono deportati nel sud Italia, da Torino di Sangro prelevati per andare a Bari e a Rapolla, in provincia di Potenza, vicino Melfi, e fu una grande fortuna perchè intanto gli alleati sbarcarono in Sicilia, e la nonna portò in salvo la famiglia. Celebrare la cultura della legalità significa anche valorizzare l’importanza di ricordare una pagina di storia ufficialmente rimossa dai libri, e invece vanno ricordati coloro che hanno subito lo stesso genocidio degli ebrei, caricati sugli stessi carri di bestiame e portati nei campi di Dachau, Auschwitz, spogliati dei loro averi, usati per gli stessi esperimenti pseudoscientifici, soprattutto i bambini e i gemelli, per riprodurre la razza superiore, due case farmaceutiche chiedevano vittime rom perchè costavano poco. I rom e i sinti hanno vissuto la stessa esperienza negli stessi campi di sterminio, sono morti nelle stesse camere a gas, ma dopo la guerra si sono usati due pesi e due misure”. Il CNR, come ha annunciato il dottor Sandro Turcio “ha realizzato un opuscolo sui flussi migratori di rom, sinti e camminanti, percepiti come immigrati e facendo ricerca abbiamo scoperto che il primo bando contro i rom è del 1736, un bando di espulsione dei rom”.

Al termine dell’evento, organizzato nell’ambito della 33a edizione del Premio ‘Amico Rom 2026’, si è concluso con la declamazione di due poesie, in lingua romanì e in italiano, di Santino Spinelli.