33° Concorso Artistico Internazionale "Amico Rom"

Si è concluso, il 9 ottobre 2026, con un successo strepitoso la 33^ edizione del concorso più longevo al mondo del settore organizzato dall'Associazione Them Romanò in collaborazione con UCRI e altri enti, istituti e associazioni come la Regione Abruzzo, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Associazione Romni. L'evento è stato condotto e presentato dal grande musicista Gualtiero Lamagna e dalla splendida pittrice e docente Stefy Ponzy. Hanno partecipato ospiti internazionali di grandissimo prestigio sia rom che non. Il concorso è stato vinto dal Prof. Gheorghe Sarau (Romania), linguista e romanologo di fama mondiale. La cerimonia si è aperta con un'esecuzione suggestiva e magistrale del Gelèm Gelèm, l'inno dei rom, da parte dell'arpista Evedise Spinelli. Sono stati premiati numerosi ospiti come il Viceministro della Repubblica della Macedonia del Nord Nedzet Mustafa, il Parlamentare croato Veljko Kajtazi, la flautista spagnola Ostalinda Suarez Montaño, la direttrice di ERGO, che ha sede al Parlamento Europeo di Bruxelles, Gabriela Hrabanova, il direttore dell'Istituto di Cultura Gitana di Madrid Ismael Cortés, la scrittrice e attivista Gordana Herold, il grande cantautore Alessandro Sipolo, il direttore d'orchestra e compositore Luciano Pannese, gli editori Paolo Dossena, Pietro Colmastri e Ezio Colamartini, gli esponenti dell'Osservatorio sulle Minoranze Etniche Rocco Lanatà e Renato Ongania. Presente come ospite d'onore il grande compositore e direttore d'orchestra Paco Suarez e l'alto funzionario dell'UNAR-Presidenza del Consiglio dei Ministri di Palazzo Chigi, dott. Pietro Vulpiani. Un sentito ringraziamento, per aver presieduto tutti gli eventi alle amministrazioni di Lanciano, San Vito Chietino, Fossacesia, Guardiagrele, Orsogna, Guardiagrele, Villamagna, Bucchianico, Castel Frentano, Atessa, Rocca San Giovanni. Un ringraziamento sentitissimo all'Arcidiocesi di Lanciano-Ortona per aver organizzato lo splendido concerto dell'Orchestra Europea per la Pace nella magnifica Cattedrale della Madonna del Ponte.

Al prossimo anno! But baxt thaj sastipen!!! OPRÉ ROMA THAJ SINTI!!!