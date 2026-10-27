Ari, riparte il secondo anno accademico dell'UniversitÃ  della Terza EtÃ 

Ha preso il via lo scorso martedÃ¬ 20 ottobre il secondo anno accademico dell'UniversitÃ della Terza EtÃ Italiana di Ari, che intende replicare il grande successo di partecipazione della passata edizione.

L'inaugurazione Ã¨ stata affidata al professor Antonio Fares dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, con la relazione sul tema "Popoli estinti e popoli misteriosi", in un viaggio tra storia, antropologia e geografia.

Il 27 ottobre nel pomeriggio Dante Marianacci, noto poeta, saggista e intellettuale originario di Ari, terrÃ un incontro sul tema "Dante nel mondo. Un viaggio autobiografico con la Commedia", un percorso tra letteratura, esperienze personali e l'ereditÃ universale del Sommo Poeta.

A seguire, il 3 novembre, sarÃ ospite Germano d'Aurelio, in arte "Nduccio", con una conferenza dal titolo "La letteratura abruzzese in America".

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale di Ari e sono aperti a tutti gli iscritti.

L'UniversitÃ della Terza EtÃ Italiana si conferma cosÃ¬ un importante punto di riferimento culturale per il territorio, promuovendo occasioni di approfondimento, confronto e crescita personale attraverso un programma ricco di incontri con studiosi, scrittori e protagonisti della vita culturale abruzzese e nazionale.