Tocco da Casauria accoglie la presentazione della prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas

TOCCO DA CASAURIA â€“ Sabato 7 novembre, alle ore 18:00, presso la Sala Michetti di Tocco da Casauria, si terrÃ una rilevante manifestazione culturale e pastorale dedicata alla presentazione della prima enciclica del Santo Padre Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas.

Lâ€™iniziativa nasce dallâ€™impegno della Nuova Libreria Bosio, in stretta sinergia con la Libreria San Paolo di Pescara e l'Associazione Nazionale Cooperatori Paolini - Delegazione Abruzzo e Molise, ed Ã¨ stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione della Parrocchia di Santâ€™Eustachio in Tocco da Casauria e allâ€™interessamento dellâ€™Amministrazione Comunale locale.

L'incontro vedrÃ la partecipazione di qualificati relatori del panorama ecclesiale e culturale del territorio:

Antonio Di Giosafat, Direttore della Libreria San Paolo di Pescara e della Nuova Libreria Bosio di Chieti, nonchÃ© Coordinatore dell'Equipe Nazionale dei Cooperatori Paolini; Davide Di Amicis, Direttore di Radio Speranza (emittente dellâ€™Arcidiocesi di Pescara-Penne); Adelmo Di Salvatore, Servitore Insegnante del Club di Ecologia Familiare e Sociale.

A coronamento della serata, i lavori si concluderanno con il momento spirituale e musicale affidato al Coro Santâ€™Eustachio, che eseguirÃ tra gli altri il canto pregato del Magnificat.

La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare.