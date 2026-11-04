Sta bbone Rocche, sta bbone tutte la Rocche!: al FLA di Pescara il libro di Daniela D’Alimonte sui blasoni popolari abruzzesi

Venerdì 6 novembre 2026, alle ore 19.00, nella Sala Unione del Nuovo Spazio FLA, in Piazza Unione a Pescara, l’autrice dialogherà con Gino Bucci, L’abruzzese fuori sede. Interverrà Peppe Millanta, direttore della collana “Comete. Scie d’Abruzzo”.

Motti, epiteti, filastrocche e stornelli che hanno attraversato generazioni, dando voce alle rivalità tra paesi, alla fierezza municipale, alle memorie del lavoro, della povertà, del clima e delle migrazioni. È un patrimonio orale tanto irriverente quanto prezioso quello raccolto e interpretato in Sta bbone Rocche, sta bbone tutte la Rocche! Blasoni popolari, detti e sfottò abruzzesi, il volume di Daniela D’Alimonte pubblicato da Ianieri Edizioni nella collana “Comete. Scie d’Abruzzo”.

Venerdì 6 novembre 2026, alle ore 19.00, la Sala Unione del Nuovo Spazio FLA, in Piazza Unione a Pescara, ospiterà la presentazione del libro nell’ambito del FLA – Festival di Libri e Altrecose.

A dialogare con l’autrice sarà Gino Bucci, L’abruzzese fuori sede. Interverrà Peppe Millanta, direttore della collana “Comete. Scie d’Abruzzo”, per un incontro dedicato ai detti, ai motti e agli sfottò attraverso cui le comunità abruzzesi hanno raccontato se stesse e i propri vicini.

Con questo lavoro, Daniela D’Alimonte realizza la prima ampia ricognizione sistematica dedicata ai comuni abruzzesi, unendo fonti ottocentesche e novecentesche, testimonianze dirette, ricerca sul territorio e materiali contemporanei. Ne emerge una vera e propria geografia parlata: paesi di carbonai e ceramisti, mangiatori di patate e fabbricatori di fusi, borghi derisi per il freddo, l’isolamento o le minuscole dimensioni, ma anche celebrati per bellezza, ingegno e tenacia.

Tra ironia feroce e orgoglio d’appartenenza, il blasone popolare si rivela così un archivio linguistico e antropologico vivo. Il volume restituisce valore a un patrimonio tramandato di voce in voce, offrendo una chiave per comprendere come l’Abruzzo abbia raccontato se stesso, spesso ridendo degli altri.

Autrice

Daniela D’Alimonte è dirigente scolastica e giornalista pubblicista. Cultrice di Dialettologia e linguistica italiana e di Linguistica e linguaggi settoriali presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, studia con passione la storia della lingua italiana e dei dialetti. È autrice di numerosi volumi e saggi di linguistica, dedicati in particolare alla parlata abruzzese e alla toponomastica. Nella stessa collana ha pubblicato Parole d’Abruzzo e ha curato Proverbi d’Abruzzo di Tommaso Bruni.

Informazioni sull’evento

Presentazione del libro

Daniela D’Alimonte, Sta bbone Rocche, sta bbone tutte la Rocche! Blasoni popolari, detti e sfottò abruzzesi

Editore: Ianieri Edizioni – collana “Comete. Scie d’Abruzzo” (direttore di collana: Peppe Millanta)

Occasione: FLA – Festival di Libri e Altrecose

Data: venerdì 6 novembre 2026 |Orario: ore 19.00 |Luogo: Sala Unione del Nuovo Spazio FLA, Piazza Unione, Pescara

Dialoga con l’autrice: Gino Bucci, L’abruzzese fuori sede

Interviene: Peppe Millanta, direttore della collana “Comete. Scie d’Abruzzo”