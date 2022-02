Maxi operazione interforze: 100 uomini in azione

Importante conferenza stampa questa sera in Piazza Sacro Cuore per relazionare su un'operazione interforze che ha visto scendere in campo Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Presenti il Questore Luigi Liguori, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Colonnello Riccardo Barbera e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, il Colonnello Antonio Caputo. “Vogliamo mandare – ha detto Liguori – un messaggio di sicurezza alla città: ci siamo e ci saremo sempre, lo Stato è presente in ogni zona della città”. Ben 100 gli uomini impiegati.

Per la parte di competenza della Compagnia Carabinieri, c'è da dire che la Sezione Operativa del Nucleo operativo e Radiomobile di Pescara ha tratto in arresto in flagranza un ventinovenne ed un trentaduenne, entrambi con precedenti di Polizia, per concorso in furto. Gli stessi sono stati sorpresi nel parcheggio di un supermercato mentre asportavano dall'interno di una autovettura Nissan Qashqai una borsa con all'interno un cellulare, denaro contante ed effetti personali.

I due arrestati, dopo le previste formalità, sono stati ristretti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa di convalida. La borsa è stata invece restituita al legittimo proprietario. Sempre i militari della Sezione operativa del Norm di Pescara, hanno arrestato, una trentaquatrenne con precedenti di polizia, che nel corso di perquisizione domiciliare effettuata nel quartiere Rancitelli, è stata trovata in possesso di 18 grammi di cocaina suddivisa in 12 dosi, un bilancino di precisione e la somma contante di euro 350,00 suddivisa in banconote di piccolo taglio. La donna dopo le previste formalità è stata accompagnata presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa di convalida.