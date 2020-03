Nel pomeriggio Vigili del Fuoco all'opera per spegnere un incendio sulla Tiburtina

Alle 14:40 di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara, con l'ausilio di due mezzi, un'autopompa e un fuoristrada, é intervenuta per spegnere un incendio di sterpaglie in via Tiburtina all'altezza del Istituto Manthone.

L'incendio, che ha interessato un canneto, ha prodotto molto fumo e fiamme molto alte.

I Vigili del Fuoco, dopo aver spento l'incendio, hanno provveduto a bonificare la zona.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i Carabinieri.