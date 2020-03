Vigili del Fuoco in via Dalla Chiesa per un'esplosione

Questa notte, circa alle 2:40, i Vigili del Fuoco di Pescara sono dovuti intervenire in via A. Dalla Chiesa a causa di un'esplosione avvenuta in un palazzo di 8 piano.

L'esplosione, le cui cause sono ancora da accertare, ha provocato la rottura dei vetri di tutti i piani tranne che del sesto e settimo inoltre ha scardinato le porte delle abitazioni del primi 3 piani.

I Vigili del Fuoco hanno sgomberato tutti gli abitanti del condominio e verificato se qualcuno fosse rimasto ferito durante l'esplosione. Hanno quindi verificato eventuali danni strutturali e messo in sicurezza e pulito la zona.

A conclusione delle operazioni è stato permesso il rientro nelle abitazioni di tutti gli abitanti.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato (volanti, scientifica e artificieri), Carabinieri, personale del 118, Ditta Attiva e personale addetto alle manutenzioni dell’ascensore.