Cepagatti, multato bar che apriva di notte per vendere bevande e alimenti

Bar apriva la notte per vendere e far consumare all'interno dei propri locali bevande ed alimenti.

E' successo a Cepagatti dove, alle 03:30 della scorsa notte, i Baschi Verdi, durante un controllo sul territorio, hanno multato il proprietario per aver violato l’art 1, comma 2, del Decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020.

L'accertamento è avvenuto perché i militari hanno visto un’insegna accesa. Il locale aveva l'uscita di sicurezza aperta per permettere l'accesso dei clienti operatori del vicino mercato ortofrutticolo, che a quell’ora registra notevoli presenze.

L’attività, aperta al pubblico di nascosto durante le ore notturne, non solo non risultava sospesa, ma vendeva alimenti e bevande per il consumo sul posto. Di conseguenza, i locali sono diventati pericoloso luogo di aggregazione e, dunque, di assembramento. La normativa, al contrario, consente la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto.

I militari del Gruppo Pescara – Sezione Operativa Volante hanno allo stesso tempo esteso hanno sanzionato due soggetti del pescarese nell’atto di svolgere attività motoria a piedi e in bicicletta, ben lontano dal luogo di residenza, oltre che sprovvisti del modello di autodichiarazione prevista.

Ed infine, ancora una volta non è mancata la verbalizzazione di un soggetto in movimento senza giustificato motivo e trovato in possesso di stupefacente ad uso personale, per cui evidentemente si è attivato per rifornirsi; una casistica accertata già in più occasioni precedenti.