Fermato e arrestato un 40enne napoletano con 2500 euro false

Sabato pomeriggio un pluripregiudicato di 40 anni di origine campana è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di di 2500 euro falsi suddivisi in 50 banconote da 50 euro.

L'uomo è arrivato a Pescara in autobus e durante un controllo al terminal bus è stato trovato in possesso della somma avvolta in un fazzoletto nascosto nello zaino.

L'uomo, probabilmente un corriere, è stato arrestato anche a seguito degli altri numerosi precedenti a suo carico e sono in corso approfondimenti per individuare gli organizzatori dell'illecito traffico di soldi falsi.