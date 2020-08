Pescara, incendio in un appartamento in Via Tiburtina

Alle 19:15 circa diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Pescara sono intervenuti in Via Tiburtina al civico 75 per un incendiio di un appartamento che ha interessato il terzo ed il quarto piano del palazzo ed una tettoia al 2° piano che è stata raggiunta da materiale incandescente. Le squadre, prontamente giunte sul posto, hanno attaccato l'incendio sia dall'esterno, con l'ausilio dell'autoscala, che dall'interno, verificando con la termocamera l'eventuale presenza di persone all'interno dell'appartamento, coinvolto dalle fiamme e fumo. Durante le operazioni di spegnimento sono state messe in sicuerezza alcune bombole di GPL, che si trovavano all'interno dell'appartamento. Sul posto si recava anche il funzionario di servizio dei Vigili del Fuoco che, insieme al personale, intervenuto stava cercando di risalire alle cause dell'incendio. A scopo precauzionale, durante le operazioni di spegnimento, l'intero stabile è stato evacuato e non vi sono state persone coinvolte nell'incendio.