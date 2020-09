San Silvestro: 40enne realizza una discarica abusiva si un terreno privato

I Militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale - Nipaaf del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara, in stretta collaborazione con il locale 5° Nucleo Elicotteri Carabinieri - Nec, in collaborazione con la Procura della Repubblica, hanno denunciato un 40enne per aver realizzato una discarica abusiva di 1000 metri quadrati a San Silvestro, frazione di Pescara. Le indagini, condotte dal sostituto procuratore Luca Sciarretta, hanno permesso di individuare, su un terreno agricolo di proprietà privata, 35.640 Kg di rifiuti pericolosi e non: batterie esauste di veicoli, parti di veicoli fuori uso, vetri, materiali ferrosi, legnosi e plastici, rifiuti misti dell'attività di costruzione e/o demolizione, apparecchiature elettriche, anche contenenti clorofluorocarburi. La titolare dell'area ha ripulito il terreno, a proprie spese, sgomberando i rifiuti in modo regolare.

"L'autore della discarica abusiva - spiega il comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara - rischia l'arresto fino a tre anni e un'ammenda fino a 52mila euro".