Grave incidente per l'ex portiere del Pescara De Sanctis

Morgan De Sanctis, dirigente della Roma ed ex portiere del Pescara, ha avuto un incidente stradale ed è stato trasportato urgentemente all'Ospedale Gemelli di Roma, dove attualmente si trova in terapia intensiva. Originario di Guardiagrele, De Sanctis è stato operato per un'emorragia addominale ed è stata asportata la milza.

Nell'incidente stradale l'ex portiere di Roma e Napoli ha riportato fratture multiple alle costole e dorsali. Il decorso post operatorio prosegue regolarmente senza complicanze e il dirigente è cosciente. La situazione è sotto controllo e sarà monitorata nelle prossime 24 ore. In queste ore stanno arrivando messaggi di conforto e forza dal mondo del calcio, dall'ex presidente della Roma, James Pallotta, attarverso il suo profilo Twitter:

"Mando affetto e preghiere a Morgan De Santis dopo il serio incidente d’auto della notte scorsa. Ti auguro pronta e rapida guarigione Morgan.“

Anche la Pescara calcio, la squadra che lo fece debuttare in Serie B, ha postato un messaggio attraverso i propri account: