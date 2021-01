Pescara, incendio in Via Rio Sparto

Questa mattina, intorno alle ore 8.00 circa, in Via Rio Sparto a Pescara le squadre VVF del Comando di Pescara sono intervenute per un incendio abitazione. Sul posto 8 uomini e 3 mezzi. Le squadre hanno provveduto a domare le fiamme sviluppatesi nella cucina al piano terra dell'abitazione ATER e messo in sicurezza. All'interno non era presente nessun occupante. Le cause sono da accertare.