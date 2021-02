Pescara, il contributo delle forze di polizia per contrastare la diffusione del Covid

Nelle giornate di venerdì e sabato, nonostante il maltempo, molte persone si sono recate per le vie del centro di Pescara. La presenza delle forze di Polizia, che fin dalle prime ore hanno pattugliato le strade e le piazze con continui interventi per raccomandare alle persone il rispetto del distanziamento sociale e l’uso delle mascherine, il divieto di stazionamento anche in prossimità degli esercizi pubblici, ha contribuito ad evitare i temuti assembramenti.

Tuttavia, in entrambi i pomeriggi, le forze di polizia hanno sanzionato diverse persone per violazione delle citate misure, soprattutto il mancato rispetto del divieto di assembramento e stazionamento e del divieto di spostamento tra comuni. Inoltre, durante i controlli nell’area della movida, alcuni giovani pescaresi (tre venerdì e tre sabato) sono stati sanzionati perché in evidente stato di ubriachezza. Un locale è stato sanzionato per il mancato rispetto del distanziamento degli avventori seduti ad un tavolo: Infatti, gli operatori di polizia hanno trovato 8 ragazzi poco più che maggiorenni seduti ad un unico tavolo di una pizzeria.