Ladri in azione a Pescara presso la sede del comitato regionale FCI Abruzzo

Sorpresa di cattivo gusto quest'oggi agli occhi del presidente regionale FCI Abruzzo, Mauro Marrone, presso la sede del comitato a Pescara in via Botticelli, ancora chiusa al pubblico per le normative anti Covid-19 vigenti. I ladri sono riusciti a fare irruzione all'interno della sede, mettendola a soqquadro, nel tentativo di arraffare soldi ma invano. "Soltanto danni e tanta rabbia" è stato il commento laconico di Mauro Marrone, al quale sono arrivati tantissimi messaggi di solidarietà da parte di amici, addetti ai lavori e dirigenti del ciclismo abruzzese, di fronte a questa vile azione.