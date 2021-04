Montesilvano, autovettura in fiamme. Intervengono i Vigili del Fuoco

Oggi alle ore Ore 13,30 circa in via Manin a Montesilvano è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara per incendio autovettura. La squadra giunta prontamente sul posto ha provveduto allo spegnimento di due mezzi un auto ed un furgone. Durante le operazioni di spegnimento si è provveduto alla messa in sicurezza di due bombole GPL presenti sul Furgone. L'incendio è riconducibile ad un guasto dell'autovettura. Non ci sono stati feriti, la squadra messo in sicurezza i mezzi e la zona delle operazioni. Sul posto i Carabinieri.