Pescara, distrugge la vetrina di un negozio. Arrestato un 20enne

Nella nottata appena decorsa, il ragazzo M.P., appena 20enne, è stato arrestato dalla Polizia di Stato in flagranza di reato quando ancora era all’interno dell’esercizio commerciale “La casa della lampadina” di Viale Vespucci. Gli agenti della Squadra Volante che, alle ore 02.00, stavano pattugliando la zona, transitando davanti al negozio, hanno notato la vetrina infranta e un grande pezzo di cemento utilizzato per la “spaccata”.

Subito entrati all’interno del locale, hanno individuato il malfattore che alla vista degli agenti, ha lasciato cadere la refurtiva e si è dato alla fuga. Prontamente bloccato dagli agenti, lo stesso è stato arrestato per furto aggravato. M.P. è stato medicato da personale medico in Questura a seguito delle ferite procuratesi ad entrambe le braccia durante il furto, infrangendo la vetrina. Il magistrato di turno disponeva gli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del processo da definire in mattinata.