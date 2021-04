Incidente sull'Autostrada A25

Nella tarda mattinata odierna una squadra con tre automezzi è intervenuta sull'autostrada A25 al Km 182 direzione Roma per incidente stradale tra due mezzi pesanti. La squadra, prontamente giunta sul posto, ha messo in sicurezza la zona e con l'ausilio dell'autogrù ha provveduto alla rimozione dei mezzi pesanti per liberare l'autostrada che al momento risulta chiusa al traffico.Sul posto il personale della Polizia stradale e del 118 con Elisoccorso che ha constatato il decesso di un autista di uno dei mezzi coinvolti.