Pescara, donna precipita dal terzo piano della propria abitazione

Nella giornata di ieri, intorno alle ore 13,10 circa una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta in Via Lungomare Matteotti per soccorrere una donna caduta accidentalmente nella propria abitazione al terzo piano.

La squadra prontamente giunta sul posto richiedeva l'invio della piattaforma tridimensionale per accedere dal balcone e consentire al personale del 118 di prestare le cure necessarie alla infortunata.