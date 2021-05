Pianella, incendio di un impianto fotovoltaico

Oggi alle ore 9.30 i Vigili del Fuoco del Comando di Pescara sono intervenuti con 2 squadre e tre mezzi in C.da Malpensa di Pianella, per un incendio cabina di trasformazione facente parte di un impianto fotovoltaico. É stato necessario l'intervento di una squadra dell'enel per agevolare le operazioni di messa in sicurezza dell'impianto.

Mentre questi ultimi provvedevano al sezionamento dell'impianto elettrico, il personale VF distaccava dalla stessa rete ogni sezione dei pannelli fotovoltaici. Terminate le operazioni di messa in sicurezza con le dovute precauzioni e protezioni, si è provveduto allo spegnimento.