Via Pian delle Mele, autovettura distrutta dalle fiamme

Alle ore 04.00 circa due squadre dei Vigili del Fuoco di Pescara sono intervenute in via Pian delle Mele per un incendio di autovettura alimentata a GPL.

La squadra, prontamente giunta sul posto, ha spento le fiamme e messo in sicurezza la zona delle operazioni. Non si registrano feriti , a causa dell'incendio due auto parcheggiate nelle vicinanze e la facciata dell'abitazione hanno subito danni da calore.

Al momento non si conoscono le cause dell'incendio,sul posto la Polizia di Stato.