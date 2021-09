Pescara, incendio in via Cesare Battisti

Un grave incendio ha colpito un appartamento situato in Via Cesare Battisti, angolo con Via De Amicis.

Le fiamme hanno interessato un abitazione al quarto piano. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per domare il rogo e la Polizia per mettere in sicurezza la zona del pieno centro cittadino. Al momento non ci sarebbero feriti.