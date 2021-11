Via Monte Bove: cade un albero di Pino su autovetture e scooter

Nella mattinata di oggi, alle ore 8:10 circa, il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara, è intervenuto in località via Monte Bove di Pescara per un a causa della caduta, a cusa del maltempo, di un grande albero di Pino.

L'albero è caduto su 3 autovetture ed uno scooter in sosta. I Vigili hanno provveduto a liberare i mezzi coinvolti e la sede stradale. Nessuna persona è rimasta coinvolta.