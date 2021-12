Città Sant'Angelo, autovettura distrutta della fiamme nella notte

Nella nottata una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta in via Torre Costiera, presso Città Sant'Angelo, per incendio di un'autovettura.

La squadra, arrivata sul posto, ha spento l'autovettura e messo in sicurezza la zona. Altre due autovetture parcheggiate vicino sono risultate danneggaite.

Non risultano persone coinvolte, sul posto è interveniva una pattuglia dei Carabinieri.