Cinque anni fa la tragedia di Rigopiano

Era il 18 gennaio del 2017 quando un'intensa nevicata e le scosse di terremoto che colpirono duramente il Centro Italia provocarono una valanga che si scagliò contro l'Hotel Rigopiano, ex rifiugio e albego della frazione di Farindola, in provincia di Pescara.

Delle 40 persone presenti nell'albergo 29 persero la vita e 11 furono i sopravvissuti. I soccorsi giunsero i giorno successivo e lo scenario fu agghiacciante.A distanza di 5 anni il comitato delle vittime, attraverso una nota ufficiale, chiedono ancora la verità per quanto accaduto:

"Noi lottiamo da 5 anni per dare giustizia ai nostri angeli e per far sì che mai più si ripeta quello che è successo a Rigopiano. Non si spengano i riflettori su questa tragedia".