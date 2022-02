Spoltore, incendio presso il tetto in legno di un abitazione

Alle ore 4,15 di questa mattina due squadre dei Vigili del Fuoco di Pescara con il supporto dell'autobotte e dell'autoscala sono intervenute in via Giulianova, presso il Comune di Spoltore per l'incendio di tetto in legno di una civile abitazione.

Il personale intervenuto ha estinto le fiamme limitando i danni ad una porzione del tetto. Durante le operazioni di spegnimento tutti gli occupanti dell'abitazione sono stati allontanati dal fabbricato.

A seguito delle successive verifiche si è¨reso necessario interdire l'uso di tre locali della struttura. Non ci sono persone coinvolte nell'incendio,le squadre hanno terminato l'intervento alle ore 08.45.