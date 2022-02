Città Sant'Angelo, soccorse persone intossicate da monossido di carbonio

Alle ore 06.30 di questa mattina le squadre di Vigili del Fuoco del Comando di Pescara e volontari di Montesilvano sono intervenuti nel comune di Città Sant'Angelo a seguito richiesta di soccorso per persone intossicate da monossido di carbonio.

Due persone sono state trasportate in ospedale dal personale del 118 e altre due sono assistite sul posto. Sono in corso le verifiche del gruppo specialistico del Vigili del Fuoco NBCR idronucleo batteriologico chimico radiologico per stabilire le cause dell'incidente.