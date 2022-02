Spaccio di cocaina, Vittorio Brumotti di "Striscia la Notizia" torna a Rancitelli

Vittorio Brumotti, conduttore televisivo ed inviato del noto tg satirico di Canale 5 "Striscia la Notizia" è tornato a Pescara, precisamente nel quartiere di Rancitelli presso il "Ferro di Cavallo".

Nel 2019 Brumotti si recò presso il quartiere di Rancitelli per documentare lo spaccio di droga. Questa volta l'inviato è tornato in città per il processo riguardante il servizio. Questa sera sono state mandate in onda delle immagini risalenti allo scorso 17 maggio 2021, con una donna spacciava cocaina all'ingresso del portone della propria abitazione.

Brumotti si è recato dinanzi al portone d'ingresso ed è stato minacciato di morte proprio dalla donna.

CLICCA QUI PER VEDERE IL SERVIZIO