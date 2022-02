Maltempo, chiusa la Strada Fonte Borea per la caduta di un albero

E' stata una giornata difficile per Pescara e l'Abruzzo a causa del forte maltempo che sta interessando il centro-Italia. Sulla Strada Fonte Borea un albero è caduto sulla carreggiata, costringendo la Polizia Municipale ad intervenire e chiudere il percorso.

Stesso discorso vale anche per Viale Leopoldo Muzii, in pieno centro a Pescara, dove un albero si è sradicato cadendo sulla strada mentre in Via Falcone e Borsellino, nei pressi del Tribunale, lintensa pioggia ha allagato le strade toccando il marciapiede.