Viale Marconi, scontro tra due automobili

Questa mattina, in Viale Marconi, un furgone ha travolto una Panda, guidata da una signora mentre uscita da Via Socrate per immettersi sulla rotonda.

Secondo le prime indiscrezioni il furgone avrebbe percorso a forte velocità in Viale direzione Sud, travolgendo la conducente della Panda spingendola in molti metri più avanti.

Sul posto sono giunti la Polizia Municipale e l'ambulanza, trasportando la signora all'Ospedale di Pescara.