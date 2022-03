Cepagatti: assaltano l’ATM con la “marmotta”, ma fuggono senza il bottino

Intorno alle 3 della notte scorsa a Cepagatti, presso l’agenzia della Banca Popolare di Bari, una banda di malviventi è entrata in azione facendo esplodere l’ATM con la cosiddetta tecnica della “marmotta”. Ma qualcosa dev'essere andato storto, forse a causa delle abitazioni limitrofe sono stati disturbati, poiché all’interno dell'apparecchiatura sono state trovate alcune mazzette da 50 e 20 euro e da successivi controlli è emerso che i malviventi non hanno portato via nulla.

Sul luogo, per i rilievi, è intervenuto personale degli artificieri dei carabinieri di Chieti e della squadra rilievi del Nucleo Investigativo e della Sezione Operativa di Pescara, oltre ai carabinieri della Stazione di Cepagatti. Per qualche ora via Duca degli Abruzzi è stata chiusa al traffico per le operazioni di bonifica da parte degli artificieri.