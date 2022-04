Nella serata di ieri, verso le 19:00, una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta a Spoltore, precisamente in Via Dante, per l'incendio di una taverna con annessa autorimessa.

I Vigili, giunti sul posto, hanno immediatamente spento le fiamme limitando i danni alla taverna. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte ma sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.