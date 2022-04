Conad, dipendenti umiliate dal direttore: l'azienda risolve il contratto di affitto d'azienda

Il direttore del Conad di Via Del Circuito, a Pescara, è stato immediatamente allontanato dopo i gravissimi fatti avvenuti. Nello specifico il direttore aveva trovato un assorbente fuori dal cestino e successivamente, attraverso un messaggio tramite un gruppo WhatsApp formato dai capi reparto ha inviato un messaggio pieno di rabbia: "“Voglio il nome e cognome di chi oggi ha il ciclo mestruale, ok? Sennò le calo io le mutande”.

La Cgil non solo si è messa immediatamente al lavoro attraverso vie legali ma anche lo stesso Conad ha aperto un'indagine interna. Accertate le responsabilità, la cooperativa Conad Adriatico, che rappresenta Conad nel territorio abruzzese, ha definito le modalità delle sanzioni per la società che gestisce il punto vendita, come previsto dal contratto di concessione dell'insegna.

Antonio Di Ferdinando, Amministratore Delegato della Cooperativa Conad Adriatico ha dichiarato: "Non possiamo accettare un comportamento come quello che, purtroppo, abbiamo potuto accertare nei confronti delle collaboratrici del punto vendita di Via del Circuito a Pescara.

Di conseguenza abbiamo deciso di procedere, come previsto dal nostro regolamento, alla risoluzione del contratto di affitto d’azienda. Daremo in ogni caso continuità alle attività del punto vendita garantendo il servizio ai clienti e il lavoro ai collaboratori."