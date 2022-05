Street-food: la Asl di Pescara sequestra 100 chili di arrosticini

La Asl di Pescara ha sequestrato circa 100 chili di arrosticini e 50 chili di altre specialità carnee presso gli stand della manifestazione eno-gastronomica street food dello scorso fine settimana.

La merce, prima della somministrazione ai clienti, è stata controllata dal dal Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale della Asl di Pescara che, al termine degli accertamenti, ne ha disposto dapprima il sequestro e quindi la distruzione. Il team diretto dal Dottor Fabrizio Lodi, durante la serata d'apertura dello street-food, ha effettuato controlli in tutti gli stand presenti.

In particolare 100 chili di arrosticini e 50 chili di altre specialità carnee sono risultati non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare previsti dalla normativa vigente ovvero dal cosiddetto “Pacchetto Igiene”. Immediatamente è scattato il fermo ufficiale per sospetta non conformità e il giorno successivo, al termine delle verifiche del caso, si è disposta la distruzione della merce.