Alle 22.00 di ieri sera una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara e una del Distaccamento volontari di Montesilvano sono intervenuti in via Lazio a Montesilvano per un incendio all'interno di un appartamento al primo piano di un alloggio popolare.

Giunti sul posto, le squadre hanno circoscritto le fiamme che hanno interessato un ingente quantitativo di rifiuti vari. Non risultano persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.