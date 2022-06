Montesilvano: a fuoco due autovetture in Via Agostinone

Questa mattina, intorno alle ore 9:00 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta in Via Agostinone a Montesilvano per l'incendio che ha coinvolto due autovetture.

La squadra, giunta sul posto, ha spento le fiamme con acqua e liquido schiumogeno ed ha messo in sicurezza la zona della operazioni.

La conducente accortasi del fumo che fuoriusciva dal vano motore ha abbandonato il veicolo ed ha lanciato l'allarme al 115. Le fiamme hanno danneggiato un'altra vettura nelle immediate vicinanze, Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri.