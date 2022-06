Alle ore 16.15 circa di ieri, domenica 26 giugno, una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta in Via del Santuario a Pescara per un'incidente stradale.

Una Fiat Panda con a bordo due adulti e due minorenni si è ribaltata sulla carreggiata. La zona è stata messa in sicurezza con le persone estratte dall'abitacolo e le successive cure effettuate del personale del 118 intervenuti con due ambulanze. Sul posto la Polizia di Stato e la Polizia Municipale.